إصابة 8 في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بمدخل مدينة سوهاج الجديدة

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستشفى سوهاج الجامعى، اليوم 8 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على الطريق بمدخل مدينة سوهاج الجديدة، عقب إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث من على الطريق.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بمدخل مدينة سوهاج الجديدة ووجود مصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وعقب الإنتقال والفحص تبين من خلال المعاينة وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة وبين دراجة بخارية على الطريق بمدخل مدينة سوهاج نتج عن الحادث أ . ح . ع 24 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ن . ش . ر 20 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة مجهولة الأسم والعنوان 25 سنة بإشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، وإصابة س . ر . ت 20 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة إ . ا . أ 20 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة إ . ح . ا 16 سنة بإشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، وإصابة م . ف . ع 17 سنة بإشتباه نزيف بالمخ، وإصابة ب . ح . ا 17 سنة بجرح رضى بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وذلك عقب نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .