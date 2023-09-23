اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة الحشيش المخدر فى سوهاج

السبت، 23 سبتمبر 2023 06:01 م
السجن 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة الحشيش المخدر فى سوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج البوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطى، بدائرة مركز دار السلام.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة للمدعو ( م . ع 39 عاما ) عامل، تهمة إحراز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي بعد ورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة كمية من الحشيش المخدر بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

سوهاج

جنايات سوهاج

المخدرات

السجن

دار السلام



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