إصابة 4 أشخاص فى حادث دراجة بخارية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصين اصطدمت بهما دراجة بخارية بمنطقة الدقي، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بشارع التحرير في الدقي، حيث انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن دراجة بخارية اصطدمت بشخصين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

كما أصيب شخصين، نتيجة انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.