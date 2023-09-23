إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض أتوبيس ركاب للانقلاب بمنطقة ابني بيتك في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري، بمنطقة ابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب أتوبيس ركاب، مما أدى لإصابة 3 أشخاص من مستقليه، تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.