اليوم السابع
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إصابة شخص سقط من عقار فى ميت عقبة بالعجوزة

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:48 ص
إصابة شخص سقط من عقار فى ميت عقبة بالعجوزة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من ارتفاع، بمنطقة ميت عقبة في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، بالإضافة إلى شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


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