إصابة أب ونجليه فى حادث سير بطريق بنى سويف الفيوم الزراعى

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بلفيا بطريق بني سويف الفيوم القديم، نتج عنه إصابة أب ونجليه.

دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: أحمد رمضان جمال 38 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، ونجليه عبد الرحمن 11 عامًا، مصابًا سحجات وكدمات، ومحمد 6 أعوام، مصابًا بسحجات وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى