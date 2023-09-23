اليوم السابع
Ads
السبت، 23 سبتمبر 2023 01:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة أب ونجليه فى حادث سير بطريق بنى سويف الفيوم الزراعى

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:25 م
إصابة أب ونجليه فى حادث سير بطريق بنى سويف الفيوم الزراعى اسعاف- أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أُصيب أب ونجليه، اليوم السبت إثر حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بلفيا بطريق بني سويف الفيوم الزراعى، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بلفيا بطريق بني سويف الفيوم القديم، نتج عنه إصابة أب ونجليه.
 
دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.
 
واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: أحمد رمضان جمال 38 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، ونجليه عبد الرحمن 11 عامًا، مصابًا سحجات وكدمات، ومحمد 6 أعوام، مصابًا بسحجات وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى
 
 

 


بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حادث سير

طريق بنى سويف الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة