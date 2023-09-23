إسعاف ليبيا: الفرق المصرية لها النصيب الأكبر من انتشال جثث إعصار دانيال

محمد شعلان

أكد الدكتور اسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، أن مشهد تأثير إعصار دانيال في ليبيا ما زال مستمرا وعمليات الانتشال مستمرة، مشيرا إلى أن انتشال الجثث من البحر لها نصيب الأسد من خلال الفرق على رأسها الفرق المصرية والأعمال جارية.

وأضاف أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الأوضاع المعيشية جيدة حيث يوجد الكثير من الدعم والإمدادات في الدول العربية والشقيقة فضلا عن الدعم المحلي وكل سبل الحياة مستمرة، لافتا إلى أن الوضع النفسي غير مستقر والجو في الشارع الليبي يسوده حالة حزن شديد نتيجة فقدان الآلاف والوضع النفسي أسوأ من الوصف بكلمات.

وأوضح الدكتور أسامة علي، أنه تم تجاوز مرحلة الخوف من الأوبئة والأمراض والجثث ليس منها خوف لأن ليبيا ليست منطقة أوبئة حتى الجثث التي لم يتم دفنها لا خوف منها، متابعا: "مفيش وضع وبائي مخيف والتحذيرات كان فيها تهويل وسجلنا صفر إصابة في أي حالات".