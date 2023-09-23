إزالة 14 حالة تعد بالبرلس ليلا.. ومحافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار الحملات

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت البرلس حملة ليلية لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 14 حالة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

أكد سليم أبو شريف، رئيس مدينة البرلس، أنه قاد حملة.إزالات مكبرة.بمدينة برج.البرلس ليلا، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتم.تنفيذ 14 حالة تعدي، ومازالت الحملات مستمرة.