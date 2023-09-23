اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أ ش أ: رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

السبت، 23 سبتمبر 2023 02:24 م
أ ش أ: رئيس مجلس السيادة بالسودان يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استعداد الحكومة السودانية للتعاون مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس السيادة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في ختام زيارته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب البرهان عن تقديره للدور الذي يقوم به الأمين العام واهتمامه الشخصي بالأوضاع في السودان، مشيدا بالدور الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة في ظل الظروف الحالية التي يواجهها الشعب السوداني جراء الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

من جانبه، عبّر الأمين العام عن مشاعر إيجابية تجاه السودان وشعبه، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية ستكثف جهودها من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين والمساهمة في جهود تسوية النزاع الحالي بما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.

 


رئيس مجلس السيادة بالسودان

الأمين العام للأمم المتحدة

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الدعم السريع

اخبار السودان

الحرب في السودان



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