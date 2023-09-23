أجهزة الأمن تكشف تفاصيل منشور متداول عن هبوط أرضى بطريق السويس وتعلن إصلاحه

كشفت الأجهزة الأمنية، عن ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمناً وجود هبوط أرضى ( أمام مقابر الكيلو 26 بطريق السويس – اتجاه الشروق) مما يتسبب فى وقوع حوادث.

بالفحص تبين وجود تلف بالطبقة الأسفلتية "حفرة" بمنتصف الطريق المشار إليه بطول حوالى (1) متر وعرض حوالى20سم، وتم إصلاح الحفرة ووضع طبقة أسفلتية بالمكان وعودة حالة الطريق لطبيعتها.

كانت سادت حالة من الانتظام فى حركة السير صباح اليوم السبت، بشوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى عوائق من شأنها التأثير السلبى على حركة المرور.

شهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وامبابة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.