وزارة الداخلية الروسية تضع جنرالين أوكرانيين على قائمة المطلوبين بتهم جنائية

وضعت وزارة الداخلية الروسية كلا من فيكتور ميكوليوك وميخائيل دراباتي المتهمين بقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا على قائمة المطلوبين.

جاء ذلك نقلا عن قاعدة البيانات في الوزارة التي نصت على أن "فيكتور نيكليوك، أوكراني الجنسية، مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي"، ولم تحدد الوزارة التهم المحددة الموجهة إليه، كما توجد معلومات مماثلة في بطاقة المطلوب لتهم جنائية ميخائيل دراباتي.

وكان المركز الصحفي للجنة التحقيق قد أعلن فى وقت سابق اليوم الجمعة أنه قد تم توجيه اتهامات غيابية ضد الجنرالين نيكليوك ودراباتي، حيث شغل هؤلاء ما بين عامي 2017-2019 مناصب في القيادة العامة لعمليات القوات الأوكرانية المشتركة. وتحت قيادتهم، نفذ المسلحون الأوكرانيون أكثر من 70 هجوما على المناطق المأهولة بالسكان فى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 154 شخصا.