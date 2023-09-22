ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 22/9/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:15 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 ص
موعد صلاة العصر 16: 4
موعد صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:11
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:53
موعد صلاة العصر 4:21
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:17 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:07 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05
وقت صلاة الظهر 12:36
موعد صلاة العصر 4:03 م
وقت صلاة المغرب 6:42 م
وقت صلاة العشاء 7:57 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 ص
موعد صلاة العصر 08: 4
موعد صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:01
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