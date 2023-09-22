نقابة المهن التعليمية: الرئيس السيسى رجل المرحلة والقادر على قيادة الوطن

كتب محمود العمرى

ناشدت النقابة العامة للمهن التعليمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.

وأوضح نقيب المعلمين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن، إلا أن دولة 30 يونيو بقيادة السيسي تمكنت من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف "الزناتي": أن الرئيس السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسسا ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، بجانب المشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك وهي أكثر من أن يتم حصرها.

وأكد نقيب المعلمين أن جموع المعلمين تقف صفاً واحداً خلف القائد عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن جموع المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية لمواجهة كافة المؤامرات التي تحيط بالوطن سواء أكانت داخلية أو خارجية .

وأوضح أن مطلب المعلمين للرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات القادمة نابع من شعور جموع المعلمين؛ بل وكل فئات الشعب المصري تشعر بالحاجة الماسة لترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.