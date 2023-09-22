ندوات تثقيفية والكشف على 934 مريضا فى اليوم 89 لمبادرة 100 يوم صحة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، استمرار الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية في حملات 100 يوم صحة، لدعم المواطنين بحملات فحص وتقديم علاج مجانى وندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، حيث وصل قطار الحملة لـ89 يوماً منذ انطلاقها وجاب عدد كبير من القرى والنجوع والوحدات الصحية لدعم صحة المواطنين.

وفى هذا الصدد أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه واصل الفريق الطبي تقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين في مقرات جمعية تنمية المجتمع بنجع عبدالعزيز إدارة البياضية والمركز الطبي بإدارة إسنا، حيث قدمت فرق التواصل المجتمعي بصحة الأقصر خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين حول الخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وتم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منها وعن الخدمات التي تقدمها المبادرة.

ويضيف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم الكشف على (934) مريضا في قافلة علاجية في إدارة البياضية بمركز شباب الخضيرات، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، حيث تم التوجيه بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين فى إدارة البياضية بمركز شباب الخضيرات، وذلك تزامناً مع مبادرة 100 يوم صحة، كما تم تنظيم ندوات تثقيفية لزيادة الوعي والثقافة الصحية لجميع المواطنين من (وحدة باويل إدارة اسنا).

ويضيف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن حملة 100 يوم صحة تقدم الدعم لجميع أفراد الأسرة وتسعي جاهدة لتقديم كل الخدمات الطبية لجميع الأسرة عن طريق فحص للمواطنين للأمراض المزمنة من ضغط وسكر وإعتلال كلوي وصحة المرأة والأم والجنين، عبر حملات من مركز الشباب والرياضة بإدارة إسنا، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وطرق الوقاية منها وعن مبادرة 100 يوم صحة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما توجهت الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر إلى وحدة وابورات المطاعنة بإدارة إسنا، وقدمت خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، كما أن المبادرة تطرقت إلي الجانب التوعوي والإرشادي والتثقيفي للمواطنين نحو الخدمات التي تقدمها تلك المبادرة، وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن الكشف عن الأمراض المزمنة من الاعتلال الكلوي والضغط والسكر ومبادرة 100 يوم صحة والخدمات التي تقدمها للمواطنين.



الكشف على 934 مريض فى قافلة بالبياضية



حملات 100 يوم صحة فى قرى الأقصر



فعاليات ندوة تثقيفية عن حمي الضنك وأعراضها وطرق إنتقالها



ندوة تثقيفية عن حمي الضنك وأعراضها وطرق إنتقالها بالأقصر



ندوة تثقيفية عن حمي الضنك وأعراضها وطرق إنتقالها



