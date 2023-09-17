اليوم السابع
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الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد تدريب معلمات رياض أطفال المعاهد النموذجية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 03:28 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد تدريب معلمات رياض أطفال المعاهد النموذجية جانب من التفقد والزيارة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال المعاهد النموذجية على التدريس باللغة الإنجليزية، المقامة بإدارة التدريب ببيت شباب سموحة، في يومها الثاني؛ حيث بدأت أمس السبت ومقرر لها أن تنتهي الخميس المقبل. 
 
 وينفذ التدريب بالتعاون بين إدارة التدريب، والتعليم النموذجي، ورياض الأطفال، وتوجيه اللغة الإنجليزية، حيث يحاضر فيه مجموعة مميزة من معلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة، معتمدين مدربين من الأزهر الشريف ومن المجلس الثقافي البريطاني. 
 
 وأكد رئيس المنطقة، خلال اللقاء على أهمية دور معلمات رياض الأطفال في العملية التعليمية، وأهمية هذه التدريبات لتطوير التعليم الأزهري، وبخاصة رياض الأطفال والتي تعتبر اللبنة الأولى في بناء الطفل، من خلال الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية. 
 
 جاء هذا البرنامج بناءً على تعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تلبيةً للاحتياجات التدريبية لمعلمات رياض أطفال المعاهد النموذجية والتي تم استحداث قاعات لغات بها؛ ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري واتخاذ كل ما يلزم نحو الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

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