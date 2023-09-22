مكتبة الإسكندرية تنعى الفنان التشكيلي الكبير عز الدين نجيب

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مكتبة الإسكندرية، بيان تنعى فية الفنان التشكيلى والمثقف الكبير عز الدين نجيب، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 83 عاما، بعد رحلة عطاء طويلة ومثمرة.

وقدم الدكتور احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية العزاء باسمه واسم العاملين فى مكتبة الإسكندرية لأسرة الفقيد وتلاميذه، سائلا الله أن يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال الدكتور احمد زايد "إن الفقيد لم يكن فقط من رواد ونقاد الحركة التشكيلية المصرية، بل كان متعدد المواهب، وأثرى بمعارضه وأعماله النقدية وجدان محبى ودارسى الفن التشكيلى.

ويعد عز الدين نجيب، أحد أهم رواد ونقاد الحركة التشكيلية المصرية، وأسس مجمع الفنون بمدينة 15 مايو وانتخب رئيسًا لمجلس إدارة أتيليه القاهرة للفنانين، كما أسس الإدارة العامة لمراكز الحرف التقليدية والتشكيلية بوزارة الثقافة.

كما صدر للفقيد العديد من الكتابات النقدية والأدبية، منها:«فجر التصوير المصرى الحديث» و«فنانون وشهداء»، و«الإبداع والثورة» و«فنان وعصر» و«موسوعة الفنون التشكيلية» فى ثلاثة أجزاء و«الأنامل الذهبية»، كما كانت له ابداعاته الأدبية، منها رواية «المسافر خانة» وعدة مجموعات قصصية.