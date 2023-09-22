لاكتساب الخبرة بالعمل التطوعى بمكتبة الإسكندرية .. اعرف الشروط ؟

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال قسم السفر التابع لإدارة السفر والخدمات اللوجستية عن فرصة تطوع جديدة.

وإذا كنت ترغب في اكتساب العديد من المهارات والتدرب على العديد من البرامج التي تؤهلك لسوق العمل فيمكنك التطوع، حيث تهدف المكتبة إلى تكوين قاعدة متميزة من المتطوعين وتدريبهم بشكل متميز على الحجوزات اللوجستية وتنظيم المؤتمرات، مما يسهم في تحقيق رسالة المكتبة في تنمية المجتمع.

والشروط المطلوبة هى :

- السن من 21 – 30 عامًا.

- ضرورة الحصول على مؤهل جامعي عال.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة الإسكندرية.

وتضم المكتبة 12 مركزًا للبحث الأكاديمي ، مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط،مركز دراسات الخطوط،مركز الدراسات والبرامج الخاصة،المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية،مركز المخطوطات، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ومقره القاهرة،مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية،برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية،مركز دراسات الحضارة الإسلامية،مركز الدراسات القبطية،مركز الدراسات الاستراتيجية،برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي،مركز الفنون

كما تضم المكتبة 17 معرضًا دائمًا،وهى الإسكندرية عبر العصور: مجموعة محمد عوض ، عالم شادي عبد السلام ،الخط العربي: مجموعة محمد إبراهيم ،الآلات الفلكية والعلمية عند العرب في القرون الوسطى (فرسان السماء)،تاريخ الطباعة: مطبعة بولاق ،متحف الفنان محمد شاكر ، كتاب الفنان ،محيي الدين حسين: مشوار إبداعي ، مجموعة رعاية النمر وعبد الغني أبو العينين (الفن الشعبي العربى) ، سيف وأدهم وانلي: الحركة والفن ، مختارات من أعمال آدم حنين ، مختارات من أعمال أحمد عبد الوهاب ، مختارات من أعمال حسن سليمان ، فاروق شحاتة: تجربة ممتدة،مختارات من فن الكاريكاتير ،محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة،ناجي شاكر... شغف التجربة والاكتشاف ،و4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة ، مع مركز للمؤتمرات يتسع لآلاف الأشخاص