اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل شاب فلسطينى برصاص إسرائيلى فى منطقة التلة الفرنسية بالقدس

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 04:00 ص
مقتل شاب فلسطينى برصاص إسرائيلى فى منطقة التلة الفرنسية بالقدس الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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قالت وسائل إعلام عبرية إن شابا فلسطينيا قتل برصاص إسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن في منطقة التلة الفرنسية بالقدس.

وقال موقع "i24 News" إن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما من سكان القدس الشرقية.

وذكر أن اثنين من حراس السكك الحديدية الخفيفة أطلقا النار عليه بعد أن نفذ عملية طعن، مشيرا إلى أن القوات صادرت السكين التي زعمت أنه استخدمها.

وأفاد الموقع الإسرائيلي بأنه وفي تمام الساعة 21:02 بتوقيت القدس، تلقى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، بلاغا عن وقوع عملية طعن في محطة القطار الخفيف في القدس.

وأوضح أن الإسرائيلي المصاب في العشرينيات من عمره وقد تم نقله إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف.

وقال طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء الذي كان في مكان الهجوم، إن المصاب تعرض لهجوم طعن وأصيب بجروح طفيفة في يده، مضيفا أنه بينما كان يصارع منفذ العملية ساعده شرطي كان متواجدا هناك وقام بتحييده.

 


القدس

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