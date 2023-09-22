مصرع طفل غرقا بإحدى الترع فى العسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر خمس سنوات مصرعه غرقا بترعة إسخاد دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى للانتقال وانتشال الجثة.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطه العسيرات يفيد بإخطار قوات الإنقاذ النهري للانتقال وانتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائيه وقادها مدير رئيس مباحث المديريه وضباط وحده مباحث العسيرات بورود بلاغ من المدعو أحمد ا ا ع 46 سنة عامل ومقيم بناحية المساعيد دائرة المركز يفيدبأنه أثناء لهو نجله الطفل زكريا ا ا ا 5سنوات ويقيم بذات الناحية بصحبة نجل عمومته الطفل محمد ن ا ا 5 سنوات ومقيم بذات الناحية علي حافة ترعة إسخاد المجاورة للمنزل إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ونفي الشبهة الجنائية وبمناقشة الطفل محمد ن ا ا قرر بمضمون ما تقدم.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.