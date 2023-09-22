اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:32 م
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مصرع شخص وفتاة وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:22 م
مصرع شخص وفتاة وإصابة 10 آخرين فى حادث انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر انقلاب سيارة، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص وفتاة مصرعهما وأصيب  10 آخرين بسبب حادث انقلاب أتوبيس "مينى باص" أعلى الطريق فى مدينة حدائق أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة حدائق اكتوبر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب أتوبيس ثم اصطدامه بسيارة ملاكى أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وفتاة وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب مينى باص

اخبار الحوادث

امن الجيزة

مدينة حدائق أكتوبر



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