مبادرة لتعليم سيدات عزبة البرج بدمياط إعادة تدوير الجينز لعمل مستلزمات المدارس

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسى الجديد، ويقبل أولياء الأمور على شراء الحقائب المدرسية بمختلف أحجامها واشكالها وهو مادفع بالمجلس القومى للمرأة بدمياط بإطلاق "مبادرة إيد على إيد" لإعادة تدوير الجينز للادوات مدرسية بالمدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج.

قالت مروة نبيل مقرر فرع المرأة بدمياط أن المبادرة تهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة وخلق فرص عمل للسيدات من المنازل.

تشجيع المنتج المحلى ودعم عدم الاعتماد على المنتجات المستوردة، الحث على ثقافة إعادة تدوير والحد من كثرة المخلفات والهادر من الأقمشة والملابس المستعملة وتصنيع مستلزمات الأسر من خامات محلية، ترشيد الاستهلاك وتقليل أوجه الإنفاق.

وأشارت مقرر فرع المرأة بدمياط إلى أن المبادرة تمت من خلال عدة ورش على النحو التالى، الورشة الأولى، ورشة تدريبية وتنمية مهارات مهنية دمج لذوات الهمم وأمهاتهم وبنات أخريات للمدربة أميرة خلف استاذ التربية الخاصة، رانيا سرحان مدربة هاند ميد متطوعة بالمدينة

حيث تم تدريب الفتيات على كيفية عمل اكسسوار بالخرز على الأقلام وتم التطبيق العملى داخل الورشة.

وتابعت، الورشة الثانية، وهى استمرار لمبادرة أيد على أيد والذى شارك فيها المدربين المتطوعين بالمدينة، حيث تم تشطيب وتقفيل الشنط ومستلزمات المدارس المصنوعة من الجينز المستعمل بعد قصه وتفصيله بعد تقسيم فريق العمل من السيدات المتطوعات للقص والتفصيل وآخرين للكوى وغيرهم الخياطة وفريق آخر التشطيب والتطريز وتركيب السوست والتبطين.

وأكدت مقرر المرأة بدمياط إلى استمرار المبادرة بشكل يومى لمدربات المدينة الصديقة للنساء لمدة أسبوعين تم خلالهم، تنفيذ ورش عمل مجانية لتصنيع شنط مدارس وأدوات مدرسية عن طريق إعادة تدوير الأقمشة التى تم تجميعها ثم تشطيبها والتطريز والرسم على الادوات لتعليم السيدات لتكون حرف وفرصة لفتح باب رزق لهن وفى نهاية الورش يتم عمل معرض لبيع المنتجات بأسعار رمزية زهيدة وهى ثمن الخامات المستخدمة فى التصنيع.