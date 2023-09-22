اليوم السابع
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كيف تتجنب أدوار البرد فى الخريف؟ طبيب يؤكد: البداية من غسل اليدين باستمرار

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 09:00 ص
كيف تتجنب أدوار البرد فى الخريف؟ طبيب يؤكد: البداية من غسل اليدين باستمرار فصل الخريف والمكورات الرئوية
كتبت إيناس البنا

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مع دخول فصل الخريف يخشى الكثير من التعرض لأدوار البرد والأنفلونزا، حيث يوجد نشاط كثيف للفيروسات، بجانب نشاط للبكتيريا التي قد تتسبب في مشاكل عديدة.وقال الدكتور مصطفى المحمدي مدير عام تطعيمات مراكز التطعيمات واللقاح، إنه خلال موسمي الخريف والشتاء تبدأ سلالات الفيروسات التي نشطت فترة الربيع العام الماضي في الظهور، أي أن فصل الربيع يكون فترة نشاط الفيروسات ويأتي ظهورها بكثرة في فصلى الخريف والشتاء، بمعنى أن فترة الربيع تكون مؤشرا لنشاط سلالات جديدة من الفيروسات التي ستظهر في فصل الشتاء.

بجانب الفيروسات أوضح مدير عام تطعيمات مراكز التطعيمات واللقاح في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن هناك أنواعا من البكتيريا التي تنشط أيضا في فصل الشتاء منها الأنواع التي تسبب المكورات الرئوية والتهابات الأذن الوسطى والحمى الشوكية، مشيرا إلى توافر مصل ضد المكورات الرئوية لتحقيق الحماية اللازمة.

وعن أبرز النصائح خلال موسم الخريف والشتاء، أكد ضرورة الحفاظ على نظافة اليدين للكبار والصغار، مع مراعاة التباعد الاجتماعي المناسب، والابتعاد عن التجمعات بالأماكن المغلقة لتجنب العدوى من نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا، ارتداء الماسك الطبي إذا اضطررت إلى التواجد في مكان مغلق لفترة.

 


فصل الخريف

نشاط الفيروسات

المكورات الرئوية



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