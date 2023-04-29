اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

"FDA" توافق على لقاح المكورات الرئوية من الجيل الثانى للأطفال من سن 6 أسابيع

السبت، 29 أبريل 2023 10:42 ص
"FDA" توافق على لقاح المكورات الرئوية من الجيل الثانى للأطفال من سن 6 أسابيع FDA توافق على لقاح المكورات الرئوية من الجيل الثانى
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، إنها وافقت على لقاح من الجيل التالي لشركة فايزر (PFE.N) للوقاية من مرض المكورات الرئوية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و17 عامًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

يوفر اللقاح، Prevnar 20 ، مزيدًا من الحماية ضد المرض مقارنة بلقاح  Prevnar 13 الذي تستخدمه الشركة على نطاق واسع، من خلال استهداف 7 أنماط مصلية أخرى من البكتيريا العقدية الرئوية التي تسبب تلك العدوى.

يمكن أن يؤدي مرض المكورات الرئوية إلى حدوث عدوى في عدة أجزاء من الجسم بما في ذلك الرئتين، حيث يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي، كما تم الموافقة على لقاح Prevnar 20 للوقاية من نوع من عدوى الأذن يُعرف باسم التهاب الأذن الوسطى عند الرضع من 6 أسابيع إلى 5 سنوات، على حد قول الشركة.

تعتمد الموافقة على نتائج دراسات المرحلة المتوسطة والأخيرة التي أظهرت أن سلامة اللقاح وتحمله كانت مشابهة لـ Prevnar 13.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز، تحدث حوالي 2000 حالة إصابة بالمرض كل عام لدى الأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى "CDC".


لقاح المكورات الرئوية

لقاح جديد من شركة فايزر

الالتهاب الرئوى

علاج الالتهاب الرئوى

عدوى المكورات الرئوية

الوقاية من المكورات الرئوية



الموضوعات المتعلقة

مرض الالتهاب الرئوي.. طرق التشخيص والعلاج

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:00 م

أعراض الالتهاب الرئوي عند كبار السن وطرق الوقاية

الخميس، 20 أبريل 2023 01:00 ص

الأضرار الناجمة عن التدخين السلبي قد تصل للالتهاب الرئوى المزمن

الأربعاء، 08 مارس 2023 01:00 ص

شركة هندية تطرح أول مضاد حيوى لعلاج البكتيريا الشرسة المقاومة للعلاج.. يعالج التهابات المسالك البولية ومجرى الدم والالتهابات الرئوية.. العقار الجديد يحصل على موافقة" FDA "والوكالة الأوروبية للأدوية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:00 م

كل ما تريد معرفته عن الالتهاب الرئوى وطرق الوقاية

السبت، 07 يناير 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة