وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية ليم سو-سوك في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية/يونهاب/ إن حكومة بلاده تتوقع أن تكون المحادثات الأخيرة بمثابة فرصة لتخفيف التوترات في المنطقة وإحلال السلام في اليمن.

وكانت قد رحبت وزارة الخارجية السعودية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي، برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، وبمشاركة سلطنة عمان مع وفد صنعاء برئاسة محمد عبد السلام فليته، في مدينة الرياض.