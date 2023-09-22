كندا تدعو الهند إلى التعاون في التحقيق حول مقتل الزعيم السيخي

أحمد علوى

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السلطات الهندية إلى التعاون في التحقيق المتعلق بمقتل زعيم للسيخ في كندا.

وقال ترودو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ندعو الحكومة الهندية إلى التعاون معنا بهدف اتخاذ إجراءات لتسليط الضوء على هذه القضية وإتاحة تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات".

لكن ترودو رفض تقديم الأدلة التي دفعته للتلميح إلى تورط نيودلهي في مقتل هارديب سينغ نيجار خارج معبد لطائفته في غرب كندا.

وأثارت الاتهامات التي وجهها ترودو أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين.