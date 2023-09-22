قائد الجيش اللبنانى: نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديًا يهدد لبنان واللبنانيين

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قال قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، إن نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديًّا يهدد لبنان واللبنانيين، مشددًا على ضرورة معالجة هذا الأمر على مستوى الأفراد والمؤسسات جميعها.

وأضاف عون أن الجيش بعيد كل البعد عن العنصرية، مؤكدًا أنه يولى حقوق الإنسان أولوية قصوى ويضعها فى صلب مهمته، لكن هذه الحقوق وُجدت لتحفظ كرامة الإنسان لا لتدمر المجتمع.



جاء ذلك خلال افتتاحه شبكة طرقات فى منطقة الهرمل، كما أزاح الستار عن نصب تذكارى فى كل من هذه المراكز، وذلك بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وعدد من فاعليات المنطقة، وتربط الطرقات المراكز فيما بينها، وتسهّل مكافحة تهريب الأشخاص والبضائع والممنوعات، وتتيح وصول المواطنين إلى أراضيهم.



ووجه حديثه للعسكريين قائلاً: "أنتم عيون لبنان الساهرة، ومهمتكم هنا مقدسة. قبل انتشار الجيش عند الحدود، كانت مفتوحة أمام تهريب المخدرات والسلاح ومرور الإرهابيين، لكنها اليوم مضبوطة إلى حد بعيد بفضل الوحدات العسكرية المنتشرة هنا. القيادة مدركة لحجم إنجازاتكم وتضحياتكم وتسعى لتحسين ظروف خدمتكم ومعيشتكم بمختلف السبل المتاحة، وبفضلكم سيذكر التاريخ أن الجيش أنقذ لبنان".



وأشار إلى أن الجيش يبذل أقصى طاقته لإقامة مشاريع تسهّل حياة السكان فى هذه المنطقة عن طريق المساعدات من اللبنانيين والدول الصديقة فى إطار مهمته الإنمائية، إلى جانب مهمته الأساسية فى حفظ الأمن والاستقرار.



واستنكر قائد الجيش اللبناني، ما وصفه بالأصوات المشككة بدور الجيش فى حماية الحدود انطلاقًا من مواقف سياسية معروفة، معتبرًا أن أصحاب هذه الأصوات لم يبادروا إلى دعم الجيش بل يحاولون عرقلة عمله وإثارة الشبهات حوله.