غلق 10 معابر مخالفة على خطوط السكة الحديد بكوم حمادة في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، برصد ومتابعة كافة المعابر الغير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

وأهابت نائب محافظ البحيرة بالمواطنين بعدم إنشاء أي معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معبر غير قانوني تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملات رقابية بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد، وقد أسفرت الحملة عن غلق 10 معابر عشوائية ومخالفة على خط السكة الحديد بنطاق الوحدة المحلية بدست الأشراف وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.