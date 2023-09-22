عادات غير صحية تسبب ضعف عضلات الجسم.. بلاش سهر ووجبات سريعة

كتبت مروة محمود الياس

ضعف عضلات الجسم والشعور بآلام متكررة، شكوى أصبحت شائعة خاصة مع انتشار مرض السمنة الموضعية، فالعضلات تفقد قدرتها وطاقتها ما دام لا يلتزم الشخص بالعادات الصحية، ولا يتبع نمطا صحيا في حياته.

الدكتور إسلام الصغير استشاري العلاج الطبيعي بمعهد ناصر، أوضح خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النمط غير الصحى للحياة الذى ينتهجه البعض، خاصة في عمر الشباب يؤثر بشدة على سلامة عضلاتهم، وعلى صحة عظامهم أيضا، فالصحة العامة تحتاج للعناية، من خلال تناول الطعام الصحى والاهتمام بالنظام الغذائي والرياضي السليم، وممارسة الرياضة، والاهتمام بساعات النوم ونوعيات الطعام.

عادات تتسبب فى ضعف عضلات الجسم



وأوضح دكتور إسلام مجموعة من العادات غير الصحية التي يمارسها البعض، والتي تتسبب في ضعف عام بعضلات الجسم، ومن أهمها:

ـ الفاست فود والأطعمة السريعة تزيد الوزن وغنية بالسعرات الحرارية والدهون التي تضر العضلات، فالسمنة تدمر صحة العضلات.

ـ عدم ممارسة الرياضة، على الأقل 15 دقيقة يوميا، فهذا الإهمال للرياضة يسبب ضعف العضلات وضعفا تدريجيا بها.

ـ عدم الاهتمام بممارسة تمارين الإطالة "الاسترتش" مما يضعف العضلات والنهايات العصبية.

ـ عدم ضبط كميات الطعام التي يتناولها البعض، فهذا النهم والشراهة قد يتسبب في سمنة موضعية واضطرابات في التمثيل الغذائي للجسم.

ـ السهر لساعات طويلة يؤثر على الساعة البيلوجية للإنسان مما يعزز من ضعف عضلات الجسم.