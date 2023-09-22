اليوم السابع
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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:30 م
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ضبط 33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق فى البحيرة

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 12:11 م
ضبط 33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداوله بالأسواق فى البحيرة محافظة البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات تموينية بمركزى النوبارية ووادى النطرون وذلك لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 33 شيكارة سماد زراعى مدعم محظور تداولة بالأسواق تم تجميعه لإعادة البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
كما تم ضبط  545 كيلو مغذيات زراعية و 526 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و 550 عبوة مياة غازية وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 
 
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر  وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

 


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