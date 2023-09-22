رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور عددا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بباريس

كتب ـ وليد عبد السلام

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، زيارة ميدانية إلى عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بباريس، وذلك خلال زيارته إلى فرنسا للمشاركة في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في الرعاية الصحية لعام 2023، وضمت الزيارة أيضًا الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة والسكان المصرية.

وتضمنت الزيارة الميدانية، زيارة مستشفيات إدولف دو روتشيلد HOPITAL FONDATION Adolphe de ROTHSCHILD، ومستشفيات IMM مونترباس، وقد استقبلهم خلال الزيارة البروفيسور فابريس فيريلي، المدير العام لمستشفيات مؤسسة إدولف دو روتشيلد، والسيدة راميلا بنبيتكا، منسقة التعاون الدولي بمستشفيات IMM.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مستشفيات إدولف دو روتشيلد من أكبر المراكز المتخصصة في العالم في جراحات العيون وجراحات أورام المخ والرأس والرقبة، كما لفت إلى أن مستشفيات IMM مونترباس من أكبر المراكز المتخصصة في علاج مرضى الأورام بفرنسا.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، على أحدث التقنيات والإبتكارات الطبية في علاج المرضى في مجالات طبية متنوعة، كما قام بزيارة أقسام الطوارئ والاستقبال، وغرف العمليات، بهدف تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

وتابع السبكي: أنه خلال الزيارة تم الاتفاق على التعاون في تدريب ونقل الخبرات للأطقم الطبية بالمجمع الطبي بالسويس والمقرر تشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، كما أشار إلى دراسة إبرام اتفاقيات توأمة مع عدد من المستشفيات الفرنسية لنقل الخبرات الطبية والعلمية المتقدمة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في العديد من التخصصات، وأضاف أنه تمت دعوة الجانب الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية، المقرر عقده تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون الدولي، والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية، وأشار إلى أن التعاون الصحي بين مصر وفرنسا سيشهد تقدمًا وتطورًا في المستقبل، مما سيسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتعزيز القدرات الطبية والعلمية للكوادر الطبية المصرية.

ولفت السبكي، إلى أن مصر تسعى جاهدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق الشمولية والتميز في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أعرب عن ثقته في أن التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا سيعزز من إمكانات القطاع الصحي في البلدين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة.

وتجدر الإشارة، إلى أن زيارة الدكتور أحمد السبكي، إلى فرنسا، شملت مشاركته ضمن وفد مصري رفيع المستوى، في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في الرعاية الصحية 2023، واستعراض تجربة مصر الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية ونماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتشجيع الاستثمار الصحي في مصر.