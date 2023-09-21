اليوم السابع
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الرعاية الصحية: وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على الخدمات

الخميس، 21 سبتمبر 2023 11:51 ص
الرعاية الصحية: وحدات ومراكز طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى للحصول على الخدمات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح وحدة طب أسرة "عين غصين"، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية في الحصول على درجة الاعتماد القومية لمدة 3 سنوات، وذلك طبقًا لمعايير GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.
 
وأوضح بيان الهيئة، أن وحدة طب أسرة "عين غصين" تقدم  خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتخدم أكثر من 20ألف نسمة، وقدمت ما يقرب من 90 ألف، مابين خدمات طب الأسرة، والفحص الطبي الشامل، والأسنان، وتنظيم الأسرة، والمعمل، والأشعة، والتطعيمات، ورعاية الطفل، والإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، ومتابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، والتثقيف الصحي.
 
واستكمل بيان الهيئة: تعد منشآت طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية، وتقدم 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المنتفع، مشيرًا إلى وحدات طب الأسرة التي تم اعتمادها بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتي بلغت 76 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.
 
من جانبه هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كتيبة العمل بوحدة طب أسرة "عين غصين" بالإسماعيلية، مُثمِنًا جهود كل من ساهم في الوصول إلى اجتياز الوحدة لمعايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا).
 
معربًا عن سعادته لحصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية أكبر جهة تمتلك هذا العدد من المنشآت الطبية المعتمدة، وهو ما يعني مطابقة منشآت هيئة الرعاية الصحية لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

الرعاية الصحية

التامين الشامل

وحدات طب الاسرة

طب الاسرة



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