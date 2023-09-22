وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة ، أن رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" استقبل زيلينسكي عند خروجه من طائرته في العاصمة "أوتاوا" في أول زيارة له إلى البلاد منذ بدء الحرب في شهر فبراير عام 2022.



وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني كلمة أمام البرلمان الكندي في وقت لاحق اليوم في إطار جهوده الرامية للحصول على المزيد من دعم الحلفاء الغربيين لحرب أوكرانيا ضد روسيا.