اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

دعم 300 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية تزامنًا مع اقتراب العام الدراسى الجديد بدمياط

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 03:21 م
دعم 300 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية تزامنًا مع اقتراب العام الدراسى الجديد بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط عن إطلاق مبادرة " التضامن وأهلاً بالمدارس " لتقديم الدعم للأرامل من الفئات الأولى بالرعاية ممن لديهم بحد ادنى ثلاثة أبناء بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظه،  وذلك بعدد 300 أسرة ..
 
ويشمل الدعم المقدم مبلغ نقدى و كوبون استلام الزى المدرسى وشنطة وادوات مدرسية ،وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى ممثلة فى عدد من الجمعيات الأهلية..
 
كما سيتم التوزيع من خلال 11 إدارة اجتماعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية خلال الأسبوع القادم.
 
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكاتف كافة الجهات لتقديم سُبل الدعم اللازمة للأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور تزامنًا مع اقتراب العام الدراسى الجديد 2023/2024 .

دمياط

اخبار دمياط

تضامن دمياط

اخبار التضامن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة