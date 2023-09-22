خلاف اللصوص على غطاء بالوعة مسروق ينتهى بجريمة قتل فى العبور.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين بقتل سائق تروسيكل في العبور أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، وكشفوا تفاصيل الجريمة، فذكروا أنهم تخصصوا في سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، وبيعها لعملائهم، وخلال البحث عن أغطية لسرقتها، شاهدوا المجني عليه عقب سرقته غطاء بالوعة، واحتفاظه بها بالتروسيكل الخاص به.

وأضاف المتهمون أنهم قرروا الاستيلاء على غطاء البالوعة المسروق، فتشاجروا معه، وخلال مقاومته لهم، اعتدوا عليه بقطعة حديدية، مما أسفر عن مقتله.

وذكروا أنهم استولوا على غطاء البالوعة، وباعوه لسيدة، كشفوا عن هويتها، وبضبطها اعترفت بشراء الغطاء المسروق، واعتيادها شراء المسروقات من المتهمين، وإعادة بيعها.

واستمع رجال المباحث لأقوال والد المجني عليه، الذى ذكر أن ابنه يمتلك تروسيكل، ويعمل في تجارة الخردة، ووجه اتهاما للجناة بإنهاء حياته.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وعقب التحقيق مع المتهمين أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) بقيام (3 أشخاص) مجهولين بالتعدى بالضرب على نجله (سائق مركبة "تروسيكل" له معلومات جنائية) حال سيره بالتروسيكل خاصته "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")،وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بسبب الاستيلاء على غطاء بالوعة صرف صحي، وبيع الغطاء لعميلتهم سيئة النية (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة) تم ضبطها والغطاء المستولى عليه، وتحرر محضرا بالواقعة، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.