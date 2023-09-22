"جامعة قناة السويس": انتهاء أعمال مركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفياتنا الجامعية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس عن الانتهاء الفعلي من أعمال البناء والتشييد لمركز طب الاسرة الرئيسى والتي تم البدء بأعمال رفع كفاءة البنية التحتية به منذ الشهور القليلة المنقضية وذلك للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لأهالي إقليم القناة والعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم.

وأضاف الدكتور أحمد أنور اننا نمشى على خطى ثابتة وهناك مجهود كبير على مدار شهور ومتابعة ميدانية على رأس الساعة ومازلنا مستمرون لتحقيق الهدف الأسمى وهو اعتماد المستشفيات الجامعية للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الذى تم تشغيله بمحافظة الإسماعيلية.

وكان الدكتور أحمد أنور تفقد مراحل التشطيبات النهائية لأعمال التطوير بالمركز قبل مرحلة فرش الاثاث المكتبي والأجهزة الطبية والعيادات بالمركز وفق أعلى معايير الجودة وذلك لتدشينه فى القريب العاجل كنقلة نوعية جوهرية في تقديم الخدمات الطبيه المقدمه لأهالي الإقليم .

ورافق مدير المستشفيات الجامعية فى جولته الجولة الدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد جريش مدير المستشفى التعليمي ولفيف من السادة العاملين والكوادر الطبية والإدارية بمركز طب الاسرة الرئيسى.



