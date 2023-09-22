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الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:57 م
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جامعة الزقازيق تجهز القافلة التنموية الشاملة لقرية جميزة بني عمرو مركز ديرب نجم غدا

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 06:14 م
جامعة الزقازيق تجهز القافلة التنموية الشاملة لقرية جميزة بني عمرو مركز ديرب نجم غدا دعوة القافلة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غد السبت الموافق 2023/9/23 لقرية جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم بالشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة الرئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في 10 تخصصات طبية.
 
 
وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

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