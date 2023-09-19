رئيس جامعة الزقازيق يتفقد استعدادات بدء الدراسة بالجامعة الأهلية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أجرى الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات بدء الدراسة بالجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة المهندس هشام فوزي عميد القطاع بالجامعة الأهلية، والدكتور جمال الفقي مدير البرامج بالقطاع الهندسي والدكتور حسين الدواش منسق برنامج طب الأسنان، والدكتورة مي حسن منسق برنامج الطب والجراحة العامة، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة مروة عباس مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعى، والدكتور هاني الباسوسي وكيل كلية الصيدلة ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال وربط الجامعة بالصناعة، والدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة، ولمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة.

وتأكد رئيس الجامعة من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل التخصصية بمباني الجامعة، كما وجه بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وإعلان الجداول الدراسية مع مراعاة تذليل كافة العقبات التى قد تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية.