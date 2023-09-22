وقال عمار - فى كلمته بالاجتماع الوزارى التحضيرى لقمّة المستقبل المنعقد فى إطار الدورة 78 للجمعية العامّة بنيويورك اليوم- أنّ إحداث نقلة نوعية في مجابهة التحديّات القائمة يقتضي إحياء التعاون والتضامن الدوليين وإعادة الثقة بين دول الشمال والجنوب والارتقاء بالعمل متعدّد الأطراف وتطوير منظومة الأمم المتّحدة.

يشار إلى أن قمّة المستقبل ستنعقد فى سبتمبر 2024 بناء على مقترح الأمين العام في تقريره أجندتنا المشتركة وقرار الجمعية العامة 76/306 بهدف بناء إجماع عالمي جديد حول الحلول متعدّدة الاطراف للتحديات القائمة والمستجدة.



