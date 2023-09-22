تعرف على استعدادا الفيوم لاختيار المشروعات الخضراء الذكية

الفيوم رباب الجالي

تبذل اللجنة التنفيذية الخاصة بتقييم المشروعات الخضراء ، المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الفيوم مجهودات كبيرة لتقييم المشروعات المقدمة في دورتها الثانية، لاختيار أفضل مشروعات في الــ 6 فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

حيث واصلت اللجنة التنفيذية، مناقشة وتقييم 48 مشروعاً من المشروعات الخضراء، والتي تتضمن 7 مشروعات كبيرة الحجم، و6 مشروعات متوسطة، و6 مشروعات محلية صغيرة، و7 مشروعات من فئة الشركات الناشئة، و14 مشروعاً من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ، و8 مشروعات من فئة الجمعيات والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن تلك المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد محافظ الفيوم، أنه عقد اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة وموقف المشروعات المقدمة بحضور، الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة سارة محسن، والدكتور أحمد شوقي ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور حسام شعبان رئيس الفرع الاقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، والمهندس أحمد مصطفي ممثلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمع محافظ الفيوم، لعرض تفصيلي من أعضاء اللجنة التنفيذية الخاصة بتقييم المشروعات الخضراء، المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بشأن كافة المشروعات المقدمة بفئاتها المختلفة، والمكونات الذكية والعناصر التكنولوجية المستخدمة، وكذا عناصر الاستدامة ومدى قابليتها للتجديد، موجهاً بضرورة تلافي أية ملاحظات علمية أو فنية، من شأنها إضافة ميزات نسبية وقيمة علمية لتلك المشروعات.

وأكد المحافظ، على أهمية المشروعات المقدمة في المجالات المختلفة والتي يمكن الاستفادة منها محلياً في عددٍ من القطاعات الخدمية أو التنموية، سواء المشروعات التي سيتم اختيارها وترشيحها للاشتراك في المسابقة، أو تلك التي لم يحالفها التوفيق، وذلك من خلال تبنى المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر في إمكانية تنفيذها.

وأعرب "الأنصاري"، عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية، مثمناً جهودهم في مناقشة وتقييم واختيار المشروعات المقدمة بالمبادرة، وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء المحافظة، حيث يتم التقييم وفقاً لعدة معايير أهمها "المكون الأخضر والمكون التكنولوجي الذكي"، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.