اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع شاب داخل مغسلة في الحوامدية

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 10:53 ص
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع شاب داخل مغسلة في الحوامدية جثه_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مصرع شاب في الحوامدية، وتبين أن الضحية أصيب بصعق كهربائي داخل مغسلة، مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
ناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل مغسلة في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب أصيب بصعق كهربائي أدى لمصرعه في الحال.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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