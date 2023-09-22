تجنب شراء السمك إذا ظهرت عليه 9 علامات أبرزها الرائحة غير المقبولة

كتبت آية دعبس

قالت الدكتور سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك علامات سهل التعرف عليها توضح فساد السمك وعدم صلاحيته للاستهلاك، مشيرة إلى أنه يمكن تجنب شراء أسماك فاسدة من خلال التعامل مع تجار موثوق فيه، والابتعاد عن الشراء من الباعة الجائلين.

وأوضحت سالى أن علامات الفساد فى الأسماك، هى:

1- الرائحة غير المقبولة.

2- قشور سهلة النزع.

3- العيون مغطاة بقليل من اللزوجة والقرنية معتمة.

4- الخياشيم لونها بني قاتم أو صفراء أو خضراء عليها مخاط لزج كريهة الرائحة.

5- الجلد فاقد اللمعان مغطي بطبقة مخاط.

6- الضغط بالإصبع على لحم السمكة يستمر الانخفاض بعد زوال الضغط.

7- قوام الأسماك غير متماسك (طري)، وقد يحدث انفجار للتجويف البطني للأسماك الكاملة دليل على تمام فسادها.

8- عند فتح السمكة نجد دما متأكسدا منتشرا بين العضلات ورائحة غير مقبولة، وكل الأحشاء الداخلية متورمة وكريهة.

9- اصفرار الدهن تحت الجلد مع وجود دم حول سلسلة الظهر، وفى هذه الحالة لا يؤكل السمك.