انطلاق قافلة دعوية من مسجد السلاهيب بالحامول للمناطق النائية.. صور

شهد مسجد السلاهيب الكبير بإدارة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انطلاق القافلة الدعوية، للمناطق النائية، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة .

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، هذه القافلة الدعوية التى نظمتها وزارة الاوقاف، ووزعت الخطباء على عدد من المساجد بالمناطق النائية بالحامول لأداء خطبة الجمعة ،وقامت ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها، عقد مقرأة القرآن الكريم للسادة الائمة بمسجد السلاهيب الكبير، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد السلاهيب الكبير .



أعضاء القافلة الدعوية



المشاركون في المقرأة من خطباء الأوقاف



عقد مقرأة المشايخ بمسجد السلاهيب بالحامول