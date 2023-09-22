اليونان: ارتفاع معدلات تدفق المهاجرين خلال الشهرين الماضيين

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أفادت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الشهرين الماضيين، شهدت البلاد زيادة كبيرة فى تدفقات المهاجرين، فى حين أن المبانى المخصصة للاستقبال الأول لا يمكنها تحمل هذه الأعداد.

وذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن تدفقات الهجرة ارتفعت بنسبة 235% في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، ووصل عددهم إلى 7197 شخصًا في ثلاثة أسابيع فقط، منذ بداية سبتمبر وحتى أمس الخميس.



رداً على ذلك، أعدت وزارة الهجرة خطة للتعامل مع الوضع، الذى يبدو أنه يتحول إلى أزمة هجرة جديدة، حيث لا يزال هناك 28,000 طالب لجوء في جميع أنحاء البلاد، يقيمون في مرافق خاصة.



والهدف هو زيادة قدرة المرافق في جميع أنحاء البلاد إلى الحد الأقصى، ولكن يتم استكشاف سيناريوهات بديلة في حالة حدوث زيادة أخرى.



وقد أعيد فتح مراكز التوزيع في تيرموبيلاى وفولوس، والتي كانت معطلة طوال العامين الماضيين، قبل بضعة أيام حتى يمكن نقل الأشخاص الذين أكملوا عمليات التسجيل في الجزر على الفور.



ومع ذلك، ونظرًا للعدد الكبير من الوافدين، فإن الخدمات غير قادرة على تسجيل الوافدين إلى مراكز الاستقبال اليونانية، خاصة في الجزر، في نفس اليوم.



وفي إشارة إلى ذلك، وصل يوم الأربعاء الماضي وحده حوالي 600 شخص، بحسب مصادر الوزارة.



وقالت مصادر حكومية أخرى إنها تتوقع أن تسفر الاتصالات الجارية مع تركيا عن نتائج فيما يتعلق بالسيطرة على تدفقات الهجرة إلى اليونان، مضيفة :"تركيا ليست مسؤولة بالكامل عن زيادة التدفقات، لكنها يمكن أن تساعد في الحد منها. "



ووفقا للصحيفة، من الواضح أن العديد من القوارب لها وجهة نهائية في إيطاليا، لكن ينتهي بها الأمر على الشواطئ اليونانية إذا انحرفت السفن التي كانت تبحر بها.