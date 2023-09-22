اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وقدمت السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من دولة المانيا، ورحلة من هولندا، و3 رحلات من التشيك، ورحلة من ايطاليا

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.



