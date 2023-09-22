وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:"يمكننا أن نرى وجود توترات معينة بين وارسو وكييف، ونتوقع أن تزداد هذه التوترات بينهما".

وأضاف: "نحن نراقب هذا عن كثب، ونتفهم أن بين كييف والعواصم الأوروبية الأخرى ستزداد أيضًا هذه التوترات مع الوقت"، مشيرا إلى أنه لا مفر من هذا التوتر.

وتابع بيسكوف:" أن موسكو تلاحظ مع الأسف أن العاصمتين تلك أصبحتا حاليا البؤرة الرئيسية لكراهية الروس"، مؤكدا أن بلاده ستواصل العملية العسكرية الخاصة في دونباس حتى تحقيق أهدافها.