توقعت الرئاسة الروسية "الكرملين" تزايد التوتر بين أوكرانيا وبولندا ومع دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.
وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة:"يمكننا أن نرى وجود توترات معينة بين وارسو وكييف، ونتوقع أن تزداد هذه التوترات بينهما".
وأضاف: "نحن نراقب هذا عن كثب، ونتفهم أن بين كييف والعواصم الأوروبية الأخرى ستزداد أيضًا هذه التوترات مع الوقت"، مشيرا إلى أنه لا مفر من هذا التوتر.
وتابع بيسكوف:" أن موسكو تلاحظ مع الأسف أن العاصمتين تلك أصبحتا حاليا البؤرة الرئيسية لكراهية الروس"، مؤكدا أن بلاده ستواصل العملية العسكرية الخاصة في دونباس حتى تحقيق أهدافها.
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