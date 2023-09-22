الرئيس الأوكراني يصل إلى كندا لإلقاء خطاب في البرلمان

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وزوجته أولينا زيلينسكي، إلى كندا صباح اليوم /الجمعة/ حيث استقبله رئيس الوزراء جستن ترودو بالمطار.

وظلت تفاصيل خط سير رحلته طي الكتمان حتى أعلن مكتب رئيس الوزراء جستن ترودو، رسميًا عن الزيارة في الساعة التي سبقت هبوط زيلينسكي في عاصمة البلاد.

وسيكون الحدث البارز اليوم هو خطاب زيلينسكي أمام جلسة مشتركة للبرلمان الكندي في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وقبل خطابه، سيلتقي زيلينسكي وزوجته مع الحاكمة العامة للبلاد ماري سيمون وزوجها ويت فريزر في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، ثم يتوجه الرئيس الأوكراني بعد اللقاء إلى مبنى البرلمان حيث سيستقبله فريق ترحيب يضم زعيم المحافظين بيير بوليفر، وزعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيت، وزعيم الحزب الديموقراطي الجديد جاجميت سينج، ومسؤولين برلمانيين آخرين.

وستتم دعوة الرئيس الأوكراني للتوقيع على دفاتر الزوار المميزين لمجلسي النواب والشيوخ، قبل التوجه إلى القاعة لعقد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، وفي حوالي الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي، يشارك زيلينسكي في اجتماع ثنائي موسع مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند، ووزير الدفاع الوطني بيل بلير، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزيرة ترويج الصادرات والتجارة الدولية والتعاون. التنمية الاقتصادية ماري نج.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، يستضيف بلير وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في مقر الدفاع الوطني.