الخشت: المدن الجامعية بجامعة القاهرة تستوعب ما يزيد عن 14 ألف طالب وطالبة

كتب – محمد صبحي

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الترتيبات والاستعدادات اللوجيستية التي تجريها جامعة القاهرة استعدادا للعام الجامعى 2023 /2024، استعدادا لاستقبال طلاب الجامعات سواء المستجدين أو القدامى، والذى من المقرر أن يبدأ فى 30 سبتمبر الجارى، لاستقبال ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة في العام الجديد.

وأكد الدكتور محمد الخشت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" قرب انتهاء الجامعة من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أنه على مدار الإجازة الصيفية اجرت الجامعات أعمال الصيانة ومراجعة المباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على استعدادات الكليات من انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى مراجعة المباني السكنية بالمدن الجامعية لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، مشيرا إلى أن المدن الجامعية بجامعة القاهرة تستوعب ما يزيد عن 14 ألف طالب وطالبة على مستوى الـ 5 مدن الجامعية للشباب والفتيات، مع توفير منظومة أمن متكاملة على مداخل المدينة للتأكد من هوية المترددين على المدينة لتوفير مناخ آمن بالمدينة، لافتا إلى أن المدن الجامعية شهدت على مدار الفترة الماضية تطوير لكافة المباني لإعادة تأهيلها، وشملت خطة التطوير المباني السكنية للطلاب والطالبات ومدخل المدينة وحدائقها، والمطاعم وامدادها بأجهزة ومعدات جديدة، ومسجد المدينة، ومبنى المجلس العربي.