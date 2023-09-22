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الجيزة: تأهل 14 مشروعا للمرحلة النهائية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 02:22 م
الجيزة: تأهل 14 مشروعا للمرحلة النهائية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء لقاء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد القائمة النهائية بالمشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك فى دورتها الثانية لعام 2023م.

 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة على أهمية المبادرة والتى يجرى تنفيذها للعام الثانى في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

 

وأشار اللواء أحمد راشد إلى عزم المحافظة في دعم  كافة المشروعات المتأهلة لتمثيل المحافظة بالمبادرة وبحث أوجه الاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات وخطط التنمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وتسهيل حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع أصحاب تلك المشروعات بعد التأكد من جدواها وتوافقها مع اشتراطات الجهات المعنية.

 

واستمع المحافظ لشرح من أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول المشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة والألية التى تم الإعتماد عليها لاختيار تلك المشروعات، موجهاً نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع أعضاء اللجنة وأصحاب المشروعات لاستيفاء كافة المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمبادرة وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من عرض أفكارهم ومشروعاتهم بالصورة المثلى خلال المراحل النهائية للمبادرة.

 

من جانبها، أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون البيئة وتنمية المجتمع إلى أنه تم وعلى مدار أسبوعين بحث المشروعات المقدمة من قبل مواطنى المحافظة والتى بلغت 137 مشروع تم تصعيد 41 منها لإخضاعها لإختبارات وزارة البيئة وإجراء المقابلات مع أصحابها.

 

وأضافت نائب المحافظ أن اللجنة قد انتهت إلى ترشيح 14 مشروعا لتمثيل المحافظة بالمبادرة والتى توافرت بها إشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).

 

وشملت قائمة المشروعات المرشحة من قبل اللجنة 3 مشروعات فئة المشروعات (كبيرة الحجم) و3 مشروعات فئة المشروعات (متوسطة الحجم) ومشروعين فئة المشروعات (المحلية الصغيرة.. حياة كريمة) و3 مشروعات فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ومشروعين فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح و مشروع فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

 

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور هاشم محمد والدكتورة دينا يسرى ممثلين عن وزارة التخطيط والدكتورة نجلاء الحديدى ممثل المحافظة والدكتور حسام أمين وإيناس محمد ممثلين عن وزارة البيئة والأستاذ عصام على عثمان ممثل وزارة الإتصالات والدكتورة ماجدة محمود مقرر المجلس والدكتورة أسرار يس والدكتورة رنا خميس ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والدكتورة رهام محمد كرات ممثل جهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد العوضى ممثل عن وزارة التعليم العالي.


المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظة الجيزة

الجيزة

cop27

مؤتمر المناخ



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