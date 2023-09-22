إقبال متوسط على مصيف بلطيم وحملات نظافة ورى الأشجار والزراعات.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، توافد أعداد متوسطة على شواطئ المصيف الـ6، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الجمعة قبل الأخيرة من صيف هذا العام قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر الجاري، في ظل توفير كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما شهدت شواطئ المصيف حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي، إضافة لري الأشجار والزراعات المتعددة بالشواطئ والميادين.

وأكد هيثم عطية، رئيس مصيف بلطيم بكفر الشيخ، أن شواطئ مصيف بلطيم ال6 شهدت توافد أعداد متوسطة من المصطافين من المحافظات المختلفة، مقارنة بتوافد الآلاف خلال الأسابيع الماضية، نظرا لقرب انتهاء موسم المصيف وقرب بداية العام الدراسي، حيث توافدت أعداد متوسطة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على الشواطئ .

وأشار رئيس مدينة مصيف بلطيم، إلى أن المصيف شهد مصيف هذا العام تشغيل سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري طوال موسم الصيف، وتم توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ على الشواطئ المختلفة، مؤكداً على أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ، قد تحدث، للحفاظ على حياة المصطافين وحسن معاملتهم.

وأكد عطية، أنه تم مناشدة المصطافين وزوار المصيف بضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ على الشواطئ، وجرى التحذير من الدخول في عمق أمواج البحر عن المعتاد وعن العلامات المحددة، مشيرا إلى أن إدارة المصيف تبذل جهودا كبيرة لتوفير الخدمات والمرافق والمواصلات اللازمة لجميع المصطافين والزائرين، وكذلك الخبز ومختلف السلع على مدار اليوم.