استمرار ارتفاع درجات الحرارة بكفر الشيخ وإقبال على مصيف بلطيم

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، فقد سجلت محافظة كفر الشيخ 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة، والصغرى 26 درجة، وما زال التوافد على مصيف بلطيم مستمر، لجوء لمياه البحر المتوسط وشواطئ مصيف بلطيم، هروبا من حرارة الجو المرتفعة.

وشهد مصيف بلطيم، إقبالا كبيراً من المصطافين، هروبا من حرارة الطقس، في ظل انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ الـ6، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، كما لجأ الأطفال والشباب لحمامات السباحة بعدد من النوادي بمدن المحافظة، منها نادي كفر الشيخ، ونادي سخا، وحديقة صنعاء وغيرهما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصطافين بتوخي الحذر نظرا لارتفاع الأمواج، كما وجه هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بمتابعة انتشار فرق الإنقاذ بطول الشواطئ ال6، حفاظا على حياة المصطافين.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من ،اليوم الإثنين، على غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، واستمرار في ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد المصرية أنه بعد أن وصلت العاصفة دانيال الأراضي الليبية أمس تتجه الآن إلى الحدود المصرية ومن المتوقع لها أن يصل تأثيرها إلى غرب البلاد (السلوم -سيوة -مطروح- تصل إلى الإسكندرية مساءا").

وتتأثر البلاد بسرعات الرياح ورمال مثارة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية علي أقصى غرب البلاد.

جدير بالذكر أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما علي الأراضي المصرية.